شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة سبوتنيك الروسية أن جايير بولسونارو رئيس البرازيل ثبتت إصابته بفيروس كورونا وذكرت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية أمس الخميس أن الرئيس بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا. كان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الصحة البرازيلي لرويترز إن بولسونارو سيوضع تحت الملاحظة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالفيروس.

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