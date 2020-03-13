شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فترة عدم الاستقرار لازالت مستمرة ونحذر من الخروج إلا للضرورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح غدا السبت .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الساعات المقبلة ستشهد أمطارا على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية على بعض الأنحاء وأمطار على مناطق متفرقة على القاهرة .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية بدأت تتحسن وتهدأ سرعات الرياح نسبا بجنوب البلاد، لافته إلى أن الرياح مازالت نشطة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس مثيرة للرمال والأتربة .

وأوضحت أن فرص الأمطار تسببت فى سقوط عدد من اللوحات المعدنية والأشجار ، ونحن مستمرين فى تحذيرنا للمواطنين بعدم الخروج الا فى الضرورة القصوى، موضحة أنه بداية من يوم السبت تخف حالة عدم الاستقرار وتخف كميات الأمطار ولكنها مازالت مستمرة وغزيرة ورعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل لحد السيول.

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يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هبئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.