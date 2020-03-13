شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 15 طريقا مغلقا بسبب موجة الطقس السيئ فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، 15 طريق صحراوى حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية وأمطار بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق:

1-غلق طريق الفرافرة _ديوط

2-غلق طريق الفرافرة _الواحات

3-غلق طريق طابا _ نوبيع

4-غلق طريق سانت كاترين _فيران جنوب سيناء

-5 غلق طريق قنا_ الاقصر

6-غلق طريق السويس الصحراوى

7-طريق الكريمات الصحراوى

8-طريق عيون موسى شرم الشيخ

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9-غلق طريق سوهاج _القاهرة

10-غلق طريق أبو زنيمة _شرم الشيخ

11-غلق طريق أسوان_الأقصر

12-غلق طريق أسوان_أبو سمبل

13-غلق طريق الزعفرانة _رأس غارب

-14 غلق طريق الغردقة _ القاهرة

15-غلق طريق الداخلة _ شرق العوينات

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.