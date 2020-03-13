شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: موجة الطقس السيئ لم تشهدها مصر منذ حوالي 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا بين مختلف قطاعات الدولة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائى التى تشهده مصر، ولم تشهده مصر منذ ما يقرب من 40 عاما .

وأوضح رئيس الحكومة، أن 10% حجم أبراج الشبكات الخاصة بالكهرباء التى تأثرت بالطقس السيئ، موضحا أن إخلاء الدولة لأى منطقة هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تعاملت مع أزمة تعطل المترو، وحادث قطار إمبابة.

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