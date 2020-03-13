شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: تطبيق العمل من المنزل للعاملين بالأمم المتحدة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا تعليمات للعاملين في مقار الأمم المتحدة في فيينا ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الي الدول الأخرى في مهام عمل وأنشطة ميدانيه و منع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات، وذلك في اطار مواجهة فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية من اجراءات احترازيه تبدأ من يوم الاثنين بإغلاق تدريجى للمدارس بعد أن تم ايقاف الدراسة في الجامعات.

كما تم تطوير خطط العمل البديلة وسيتم اختبار اداره العمل عن بعد يوم الاثنين المقبل كما اخطرت "غاده والي " الخارجية النمساوية بالإجراءات التي تم اتخاذها في اطار تنسيق الجهود الخاصة بمنع انتشار الفيروس الذي ترتفع اعداد المصابين به يوميا في العديد من الدول الأوروبية .

وأصدرت غادة والى بيانا اشارت فيه الي أن صحه وسلامة العاملين هي أولوية أولى وأن الأمم المتحدة متضامنة مع الدولة النمساوية المضيفة في ما تتخذه من إجراءات وأن الاتصال مستمر مع السلطات المعنية والمنظمات التي تقع مقرها في النمسا لتحقيق أعلي درجات التنسيق فى مواجهة فيروس كورونا.

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كان المستشار النمساوي سباستيان كورتس قد اكد ان أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا وصلت بالفعل إلى أبعاد دراماتيكية بعد ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 300 اصابة .

وقال كورتس – في كلمته أمام مجلس الامن الوطني امس الخميس أنه إذا لم يتم احتواء الانتشار السريع للفيروس فإن هذا العدد سيتجاوز عدة آلاف فى أقل من أسبوع .

وأشار كورتس إلى أن الحكومة تكثف جهودها لاحتواء المرض خاصة إنقاذ حياة المسنين حيث اتخذت الحكومة خطوات صارمة مثل القيود المفروضة على الجامعات والمدارس والمناسبات لافتا الى أن الاجراءات الحالية لا يمكن لها إيقاف الفيروس ولكن يمكن إبطاؤه حتى لا ينتشر

ويذكر ان بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا للشئون الصحية، قد اكد امس إن النمسا تكافح بقوة للسيطرة على انتشار الفيروس والتقليل من المخاطر الحالية، مضيفا أنه تم إجراء اختبارات طبية لما مجموعه 5،362 شخص فى البلاد بحثًا عن الاصابات ومنع العدوى المحتملة، وأشار إلى أن معظم الحالات المكتشفة فى فيينا وتبلغ 50 حالة، منها 4 حالات فى العناية المركزة، لافتا إلى أن هناك 45 حالة فى النمسا السفلى و 18 فى ستيريا و 42 فى تيرول و 28 فى النمسا العليا و 11 فى سالزبورغ و 4 فى بورغنلاند و 12 فى فورارلبرغ وواحدة فى كارينثيا.