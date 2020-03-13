شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة النيابة لـ 8 ضحايا انهيار منطقة الزرايب: توفوا نتيجة الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل نيابة التبين و15 مايو ، برئاسة المستشار علاء عزت التحقيق فى واقعة انهيار منازل بمنطقة الزرايب، حيث كشفت مناظرة نيابة التبين، ان وفاة 8 ضحايا نتيجة اصابتهم بالغرق بسب هطول السيول.

وطلبت النيابة برئاسة المستشار علاء عزت وإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام لنيابات حلوان، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة.

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وشهدت مدينة 15 مايو حادثاً مأسوياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 8 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطيع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها مما أدى لانهيارها.

وقال مصدر أمنى، إن انهيار مجرى السيل أدى الى غرق 3 عشش بمنطقة الزرايب فى 15 مايو، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتم استخراج 5 جثث لأشخاص فى بداية الأمر، ثم تم انتشال 3 جثث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بإنهيار مجرى سيل على عدة عشش بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وتم الدفع بوحدات من قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العشش المنهارة لحماية سلامة السكان، وإخلاء السكان من العقارات المجاورة .