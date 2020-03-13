شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 20 حالة وفاة نتيجة الطقس السئ.. وخالص العزاء لأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه رئيس الوزراء المحافظين بالمتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتا إلى وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السئ، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات.

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كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.