شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة غدا على مستوى الجمهورية لسوء حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المحافظين بتعطيل الدراسة غدا على مستوى الجمهورية، حيث أكد رئيس الوزراء لمحافظ بني سويف، ضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

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وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.