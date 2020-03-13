شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان فى مواقع التعامل مع الأمطار الغزيرة بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة.

وكلف وزير الإسكان بتكثيف المعدات والعمالة فى المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التى شهدت تكدس المياه، كما كلف بسرعة ضخ مياه الشرب فى الشبكات، خاصة فى ظل فترة الانقطاع التى استمرت لعدة ساعات، إما لانقطاع الكهرباء، أو لتخفيف الضغوط عن شبكات الصرف الصحى.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بجهازى المدينتين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ بدء موجة الطقس السيىء، مشيرا إلى أن كميات مياه الأمطار التى سقطت على مختلف المحافظات منذ الأمس غير مسبوقة، ولا تقدر شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولذا كان الضغط شديدا على العمال لسرعة التعامل فى الشوارع المختلفة.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملين فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيىء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.

وأوضح أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، ولا تزال، غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب هذه الكميات، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.

كما واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعة جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لسحب مياه الأمطار بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، والتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد حالياً.



وزير الإسكان بموقع أعمال رفع المياه بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد (1)

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وزير الاسكان يتفقد أعمال رفع المياه بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد (2)



وزير الاسكان يتفقد اعمال رفع المياه بمدينتى اكتوبر والشيخ زايد (3)



وزير الاسكان يتفقد اعمال رفع المياه بمدينتى اكتوبر والشيخ زايد (4)



وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع المياه بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد (5)



وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع المياه بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد (6)



وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع المياه بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد (7)