شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح والأمطار الغزيرة تتسبب في سقوط الأشجار وتكسير السيارات في العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سوء الأحوال الجوية، إلى سقوط عدد من الأشجار في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، من ضمنها حى العجوة، حيث سقطت عدة أشجار، ما تسبب في إغلاق الشوارع منها شارع المراغى، وعدد من الشوارع الأخرى، وتكسير عدد من السيارات بعد سقوطها عليها، كما تسبب سقوط الأمطار الغزير في غرق الشوارع وحتى الآن الشوارع غارقة بالمياه.



الشوارع مغللقة فى العجوزة بسبب سقوط الاشجار وغزارة المياة

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان قد أعلن من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا بين مختلف قطاعات الدولة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائى التى تشهده مصر، ولم تشهده منذ ما يقرب من 40 عاما.



تكسير بعض السيارت نتيجة سقوط الاشجار عليها

وأكد رئيس الحكومة، أن 10% حجم أبراج الشبكات الخاصة بالكهرباء التى تأثرت بالطقس السيئ، موضحا أن إخلاء الدولة لأى منطقة هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تعاملت مع أزمة تعطل المترو، وحادث قطار امبابة.



الشوارع مغللقة فى العجوزة بسبب سقوط الاشجار وغزارة المياة

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

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سوء الاحوال الجوية يسبب فى سقوط الاشجار على السيارات

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.