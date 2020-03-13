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الأجهزة الأمنية وقيادات شعبية بالبساتين تتابع عملية شفط المياه وفتح الطرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية بمنطقة البساتين وعلى مدار 24 ساعة بتقديم مجهودات كبيرة لشفط المياه وفتح الطرق المؤدية للأوتوستراد ومنطقة عزبة النصر وصقر قريش، وذلك منذ مساء أمس الخميس وعلى مدار 24 ساعة.

وتواجد النائب السابق حشمت أبو حجر برفقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتوفير كافة المعدات والأدوات لشفط المياه وإزالة العوائق التي نتتجت بسبب مموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، حيث نجحوا في عملية تسيير الحركة في عدة مناطق بحى البساتين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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