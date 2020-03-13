شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية وقيادات شعبية بالبساتين تتابع عملية شفط المياه وفتح الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية بمنطقة البساتين وعلى مدار 24 ساعة بتقديم مجهودات كبيرة لشفط المياه وفتح الطرق المؤدية للأوتوستراد ومنطقة عزبة النصر وصقر قريش، وذلك منذ مساء أمس الخميس وعلى مدار 24 ساعة.

وتواجد النائب السابق حشمت أبو حجر برفقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتوفير كافة المعدات والأدوات لشفط المياه وإزالة العوائق التي نتتجت بسبب مموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، حيث نجحوا في عملية تسيير الحركة في عدة مناطق بحى البساتين.



البساتين (4)



البساتين (5)



البساتين (6)



البساتين (7)

Advertisements







البساتين (1)



البساتين (2)