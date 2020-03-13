شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار إعلان الحالة القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كل قيادات الوزارة، باستمرار الحالة القصوى، وكل عمليات الرصد والمتابعة وغرف العمليات بكل القطاعات والهيئات والمديريات، وذلك مع استمرار حالة الطقس السيئ بالبلاد.

وأشار القصير إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الدعم والنصح والإرشاد للمزارعين لتلافى أية آثار سلبية أو التخفيف منها، ومعالجتها، مشددًا على ضرورة التواجد على أرض الواقع لكافة القيادات والمسئولين خلال الفترة المقبلة، لتقييم الوضع واتخاذ كل الإجراءات الواجبة والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات.

وكلف وزير الزراعة المعنيين بالوزارة ومراكزها البحثية، باستمرار التنسيق والتعاون المشترك، وسرعة توصيل المعلومة للمزارعين والتجاوب والتفاعل معهم على أرض الواقع، وتوضيح الإجراءات والتوصيات اللازم اتخاذها، للتقليل من الآثار السلبية لها على المحاصيل الزراعية المختلفة، كذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الإرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين، وتواجد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في غرفة عمليات الوزارة لإدارة الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية ووجه قيادات الوزارة بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لطمأنة المزارعين والمربين وضمان استمرار تقديم ووصول النصائح والارشادات إليهم.

وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى عدة قطاعات بالوزارة ومديرين ووكلاء الزراعة بـ28 مديرية محافظة، والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، ومركز تغير المناخ بالبحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي، والخدمات الزراعية ، أعلنت حالة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من خلال تفعيل غرفة عمليات إدارة الأزمات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، وعمل قوافل إرشادية وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطرها وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية وعدم تأثر إنتاج المحصول.