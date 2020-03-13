شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان شفط مياه الأمطار بالدائرى والمحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لبعض المناطق بالمحافظة لمتابعة جهود الاجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وذلك فى منطقة طريق الدائرى ومدخل طريق محور 26 يوليو .

وأشار راشد أنه تم استقبال أكثر من 150 بلاغاً من المواطنين أمس لرفع تراكمات المياه من الشوارع او انقطاعات للمياه والكهرباء او لسقوط أشجار بمجرى الطريق مؤكداً انه يتم التعامل بمنتهى الجدية مع تلك البلاغات وتوجيه المختصين اليها فى الحال للتعامل معها وحلها .

واكد محافظ الجيزة على إلغاء اى اجازات للعاملين الميدانيين او للأجهزة التنفيذية لحين استقرار الطقس والانتهاء من رفع اثار الأمطار من الشوارع .

لافتا انه تم انشاء تطبيق الكترونى لمتابعة أماكن تجمعات المياه وتوزيع الشفاطات والمعدات اليها من خلال متابعة سير عملية الانتشار الخاصة بالمعدات واقرب تمركز لموقع المياه .

وأشار المحافظ ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد اضطرت لتخفيف ضغوطات المياه بعدد من القطاعات لكى يتسنى للأجهزة التنفيذية تصريف كميات مياه الامطار بشبكات الصرف، لافتا ان قري الودي والاقواز والكريمات بمراكز الصف وأطفيح قد تعرضت لسيول أمس وقد تم التعامل معها.

وتفقد محافظ الجيزة عددا من المحاور والكباري والطرق الرئيسية شملت محور 26 يوليو ومحور صفط موجها بالدفع بسيارات شفط اضافيه بمطالع ومنازل الكباري والمحاور لتيسير الحركة المرورية .

كما تفقد راشد موقع الهبوط بأحدي الشرائح بمحور 26 يوليو مشيرا انه بناءا علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم تكليف شركة للبدء في اعمال اصلاح الهبوط دون إيقاف للحركة المرورية بباقي مسار المحور حيث سيتم الانتهاء من الأعمال خلال أيام .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تابع الإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق مع المحافظين للتعامل مع الأمطار وإجراءات شفط تجمعات المياه من الشوارع بالمحافظات، واستعرض وزير التنمية المحلية التقارير الواردة الى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة من غرف عمليات المحافظات.

وأشارت التقارير، إلى استقرار الأوضاع واستمرار أعمال شفط تجمعات المياه المتراكمة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والغربية ودمياط والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر ، وأشار تقرير إدارة الأزمات إلى استقرار الحالة الجوية وسقوط امطار خفيفة الى متوسطة ومتقطعة ونشاط ملحوظ للرياح فى محافظات القاهرة والقليوبية وشمال سيناء والشرقية والمنيا .

وشدد شعراوى، على ضرورة استمرار جميع أجهزة المحافظات فى حالة استنفار واستعداد كامل وتواجد القيادات المحلية ميدانيا فى اماكن التجمعات، والتأكد من استمرار صيانة أعمدة الكهرباء، حرصا على سلامة المواطنين، وتجنباً لحدوث أى حوادث، لافتا إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعامل أجهزة المحافظات مع بعض الحوادث منها سقوط عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية ومنزل بالطوب اللبن فى المنوفية وقيام أجهزة المحافظتين باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا الى انه تم فتح جميع الطرق بالإسكندرية والشرقية وسوهاج والبحر الأحمر الأقصر .

كما أشار تقرير غرفة العمليات الى سقوط بعض اعمدة الكهرباء بمنطقة الأربعين بأسيوط وسقوط بعض أسلاك الضغط العالى بمركز طما بسوهاج وجارى الإصلاح، وعاد التيار الكهربائى الى معظم قرى الوادى الجديد وجارى الإصلاح فى قرى باريس وبولاق وصنعاء والكويت.

Advertisements