شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراعاة أعياد الإخوة المسحيين فى مواعيد اختبارات الترقى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه سوف يتم مراعاة أعياد الأخوة المسيحين بالنسبة لمواعيد اختبارات الترقى للمعلمين ويتم إخطارهم بموعد فى غير مواقيت أعيادهم وسوف يتم تعقيم أماكن الإختبارات حرصا على صحة المعلمين.

كما وافق نائب الوزير لشؤون المعلمين على المقترح المقدم من مدير الاكاديمية بمد فتح الاستيفاء والتسجيل لمن لم يستكملوا استيفاء ملفاتهم او التسجيل من المعلمين حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020 نظرا للظروف الجوية، كما وافق حرصا على مصلحة المعلمين أن يمتحن جميع المنتدبين فى أماكن انتدابهم وكذلك الموجودين فى اماكن بعيدة عن عملهم للسفر فى محافظة اخرى غير محافظاتهم يمكنهم تأدية الامتحان فى أى فرع قريب له بشرط قيام الفرع بإبلاغ الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك حتى يتم الربط وهذة ميزة حوكمة ورقمنة آليات الترقي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه فى ظل موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة المعلمين وافق الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل إختبارات الترقى للمعلمين طبقا للتالى :

المقرر اختبارهم يوم السبت 14 مارس 2020 يؤجل إلى السبت 18 إبريل 2020 ، والاختبارات المقرر عقدها يوم الأحد 15 مارس تؤجل إلى يوم الأحد 19 إبريل 2020

المقرر إختبارهم يوم الإثنين الموافق 16مارس يؤجل إلى يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عدا ذلك يلتزم المعلمين بموعد وتاريخ الإختبارات المحددة فى إخطاراتهم.

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ووجه نائب وزير التربية والتعليم بأن يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة اخطارات اختبار الترقى الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى مكون من 100 نقطة موزعة على مكونات ملف الترقى على النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم فى التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير على أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الانجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg/، موجهًا مسئول الحكومة الإلكترونية فى كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقى إلكترونيًا للمرشحين فى مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقى وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة فى استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء فى كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع http://academy.emis.gov.eg/، لتقييم المعلمين المرشحين للترقى إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.