شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: عشش الزرايب انهارت كونها من الطين.. ونبحث عن مفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاته المقدس، نقيب الزبالين، إن عمليات البحث مازالت مستمرة عن المفقودين تحت أنقاض المنازل، جراء واقعة انهيار "عشش" منطقة الزرايب، بمدينة 15 مايو، والمعروفة بمنطقة الزبالين، لتضررها من السيول التى شهدتها مصر أمس، وحالة الطقس غير المستقرة.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال عدد من الضحايا من بينهم أسرة بالكامل، وبينهم أطفال، وهى أسرة "جرجس أبو مينا"، وتم نقل جثمانهم إلى المشرحة، لافتا إلى أن أغلب منازل المنطقة مبنية من الطوب اللبن، والتى لم تتمكن من مقاومة شدة الأمطار والسيول.

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كان شحاته المقدس، قد قال إن منطقة الزبالين بـ15 مايو، قد تضررت بشكل كامل نتيجة السيول التى شهدتها مصر أمس، الخميس، موضحا أن منطقة الزبالين بمايو هى أحدى المناطق الـ6 للزبالين بالقاهرة الكبرى، وتقع خلف مدافن مايو، وتضم 1000 عضو بنقابة الزبالين، بواقع حوالى 600 أسرة، يقومون بجمع القمامة وخدمة منطقة التبين وحلوان، وطرة، ومايو.

وأضاف المقدس،: للأسف جميعهم يقطنون بالقرب من مجرى السيول لجبل مايو، ومع زيادة معدلات الأمطار والسيول، أمس، جرفت السيول المنطقة بالكامل، لذا ستجرى النقابة اليوم، حصر لأعداد الوفيات، بالتزامن مع التنسيق مع الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان، لفتح الكنائس لاستقبال الأسر المتضررة من السيول، مطالبا الحكومة بالتدخل لمساعدة الأسر المتضررة.

وكان قد لقى 3 أطفال وسيدتان مصرعهم في انهيار عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بمنطقة الزاريب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنازل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.