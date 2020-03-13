شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تقرر تعطيل الدراسة غدا بكليات القاهرة والأقاليم بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 14 مارس فى مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم .

وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط ،إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

وأكد البيان أن القرار يأتى مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كان قد قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

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ويشمل القرار - حسب بيان الوزارة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتى هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.