الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 16 مارس وحتى 23 مارس. وحددت الوزارة موعد القرعة على النحو التالي: الإثنين 16 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - الفيوم - مطروح ). الثلاثاء 17 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - القليوبية - بنى سويف - السويس - الإسكندرية). Advertisements الأربعاء 18 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة). الخميس 19 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( أسوان - الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ – المنيا ). السبت 21 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية- دمياط). الأحد 22 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية ( قنا - القاهرة - جنوب سيناء - المنوفية).

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