ضبط سيدة وطليقها بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروق آت. تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات) بأنه عقب عودتها للشقة سكنهما الكائنة بعقار بدائرة القسم اكتشفت سرقة خزينة وبداخلها (مفتاح احتياطي لسيارة - بعض المصوغات الذهبية). تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات) وطليقها لهما معلومات جنائية مسجلة). Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 مفك -بنسة كهربائية -مفتاح فرنساوى -2 قلب كالون – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون". وأرشد المتهمان عن المسروقات لدى عميلها (صاحب ورشة إصلاح مصوغات بالمنوفية، له معلومات جنائية مسجلة) وأمكن ضبطه والمسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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