ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 13 كيلو حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بدر. عثر بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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