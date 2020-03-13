"أمن أسيوط" يضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 20 ألف قرص "تامول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 20 ألف قرص لعقار التامول المخدر. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة قنا) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أمكن استهداف المتهمين وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزتهما (20,000 قرص مخدر لعقار التامول المخدر – مبلغ مالي– 4 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. قدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و600 ألف جنيهاً تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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