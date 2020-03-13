بينهم 3 أطفال.. ارتفاع ضحايا انهيار مجرى السيل بحلوان لـ8 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قال مصدر أمني إن عدد ضحايا انهيار مجرى السيل على العقارات والعشش بمنطقة الزرايب بحلوان ارتفع لثمانية وفيات. وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن المجرى يستخدم فى حفظ مياة السيول والأمطار انهار اثناء تشغيلة فانجرفت المياه فى اتجاة العشش القريبة منة مما أسفر عن انهيار عدد منها. واوضح أنه سبق طلب الأجهزة المعنية من الأهالي إخلاء تلك العشش لخطورتها.

وأسفر الانهيار عن مصرع 8 أشخاص بينهم سيدتين و3 أطفال تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. Advertisements وتواصل قوات الحماية المدنية من البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض. اقرأ أيضًا: منخفض التنين يضرب مصر.. موجة الطقس السيئ لحظة بلحظة (تغطية خاصة)

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