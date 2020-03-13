بزعم تخصيص وحدات سكنية.. ضبط شخص نصب على مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اقاهرة، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات) بتعرضها لواقعة نصب، والإستيلاء منها على مبلغ مالى (120 ألف جنيه) من قبل (أحد الأشخاص "مجهول") بزعم تخصيص وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان وذلك بموجب مستندات مزورة.

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أسفرت الجهود عن وراء ذلك النشاط الإجرامى (حاصل على دبلوم - مقيم مركز الخانكة بالقليوبية، سبق إتهامه فى 3 قضايا "إستيلاء ، نـصب ، تبديد") وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ) للإيقاع بضحاياه عن طريق إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في تخصيص وحدات سكنية لهم بأحد المشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة (خلافاً للحقيقة)، ويقوم بتسليم ضحاياه مستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية تفيد تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على (2 استمارة تسليم وحدة سكنية –عدد من إيصالات إيداع نقدية - صورة بطاقة الرقم القومى للمتهم "جميعهم مزورين" - هاتف محمول يستخدمه فى نشاطه الإجرامي، وتبين إحتوائه على كافة صور المستندات المضبوطة ومحادثات نصية مع ضحاياه تؤكد على نشاطه - طبنجة صوت).

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.