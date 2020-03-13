المرور تعلن غلق طريق طابا اتجاه نويبع وطريق سانت كاترين اتجاه فيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي : أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم غلق طريق طابا اتجاه نويبع وطريق سانت كاترين اتجاه فيران بمحافظة جنوب سيناء. وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية. Advertisements وتابع البيان، تهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم. اقرأ أيضًا: منخفض التنين يضرب مصر.. موجة الطقس السيئ لحظة بلحظة (تغطية خاصة)​

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