مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انهيار عقار بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة الزرايب، بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

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بالفحص تبين أن العقار قديم مكون من طابقين، وتمكت القوات من انتشال جثث 5 أشخاص، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط العقار المنهار، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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