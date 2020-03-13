المرور تعلن غلق طريقي الفرافرة اتجاة ديروط و اتجاه الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي : أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم غلق طريق الفرافرة اتجاة ديروط وطريق الفرافرة اتجاه الواحات محافظة الوادي الجديد. وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية. وتابع البيان، تهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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