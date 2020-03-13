رئيس الوزراء: 20 حالة وفاة بسبب موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات ومحمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصرع 20 شخصًا على مستوى الجمهورية؛ جراء حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس.

ووجه "مدبولي"، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة اليوم، الشكر لأجهزة الدولة المختلفة للتنسيق والتعاون البناء فيما بينهم، موضحاً أن تلك الحالة الجوية غير مسبوقة على مدار سنوات طويلة بمصر.

وأوضح أن الظرف الاستثنائي لم يحدث على منطقة معينة كما حدث من قبل، ولكن كان على عموم أنحاء الجمهورية تقريباً.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لأفراد الشرطة على تواجدهم في الشوارع ومجهوداتهم، وأجهزة القوات المسلحة لمساهمتها في مواجهة الآثار السلبية للطقس السيئ.

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ولفت إلى أن حادث تصادم القطارين الذي حدث أمس كان بسبب حالة الطقس السيئ.

وعن تأثر بعض المناطق بانقطاعات الكهرباء ومشكلات بالشبكات، أوضح أن قرابة 10% من "أبراج الشبكات" سقطت بسبب الرياح الشديدة.

وفي نهاية الزيارة، وجه رئيس الوزراء المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات التي تعمل يوم السبت.

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