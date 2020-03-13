محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تثق في عبور البلاد أقسى التحديات، رغم الظروف الصعبة حالياً. وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "فخورة كوني فردًا في المنظومة الصحية.. يدي بيد زملائي في كل ربوع مصر رغم تلك الظروف الصعبة.. أشكركم جميعًا وكلي ثقة في أننا سنعبر ببلدنا أقسى التحديات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.