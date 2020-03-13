رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات ومحمد عبدالناصر:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بتعطيل الدراسة غدًا السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ.
وتابع رئيس الوزراء، لليوم الثانى على التوالى من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، الأوضاع فى مختلف المحافظات للطقس السيئ وأجرى لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين.
وأثنى رئيس الوزراء، على جهود العاملين في قطاعات الدولة، خلال تعاملهم مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس وتسمر اليوم.
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرر تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
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