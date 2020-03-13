أخبار مصر | وكيل الأزهر يشيد بجهود شيوخ المعاهد في التعامل مع الطقس السيء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يشيد بجهود شيوخ المعاهد في التعامل مع الطقس السيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف: إن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالأزهر، تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمعاهد الأزهرية، لحل أي مشكلات أو عقبات تحدث بسبب الأحوال الجوية وظروف الطقس التي تمر بها البلاد.

وعبر عن شكره لأعضاء غرفة عمليات إدارة الأزمات بالأزهر، من أفراد الأمن الإداري وأعضاء الإدارة الهندسية وشئون المقر، مشيدًا بأداء شيوخ المعاهد الأزهرية والعاملين بها وحرصهم على تواجدهم منذ صباح اليوم لمتابعة الوضع والعمل على إزالة أية معوقات، من خلال التواصل مع المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لتوفير الدعم بصورة فورية، استعدادا لاستقبال الطلاب يوم الأحد.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لجميع العاملين بالأجهزة المعنية التي تعمل على إعادة تهيئة الطرق والمؤسسات والمعاهد المتضررة في أسرع وقت، وقال إن هؤلاء أبطال في ميدان عملهم، مطالبًا غرفة عمليات الأزهر والقائمين على العملية التعليمية بالأزهر بالتزام أقصى درجات الأمان والحفاظ على النفس لأن العنصر البشري أهم وأغلى من أي شيء.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

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وأكد أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن ناحيتها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، ، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.