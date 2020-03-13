أخبار مصر | وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان جهود شفط مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان جهود شفط مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، ميدانيا حالة الشوارع ومجهودات شفط آثار الأمطار عقب الطقس السئ التي تعرضت له محافظة الجيزة.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار من محور 26 يوليو، ومتابعة عمل المعدات وتوزيعها بالتنسيق مع أجهزة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، خلال الجولة بالجهود المتواصلة التي يقوم بها العاملين بالمحليات، في كل المحافظات الذين يتواجدون في الشارع للقيام بعمليات شفط مياه الأمطار.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم مضاعفة المجهودات لرفع كافه مياه الأمطار وتمهيد الشوارع أمام الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملها متواصل حتى الانتهاء من موجة الطقس السيء لخدمة المواطنين، مشددا على استقبال شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها علي مدار اليوم وتوجيه فرق العمل خاصة المتعلقة بمشكلات الكهرباء أو رفع مياه الأمطار من الشوارع أو سقوط للأشجار.