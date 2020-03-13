أخبار مصر | غدا.. تعطيل الدراسة في كليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تعطيل الدراسة في كليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
وأوضح المحرصاوي: أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط" ، بالإضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.
وأكد: أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حاليا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر أمس الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، مؤكدا: أن هذه الإجراءات تأتي طبقا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس.
ونوه باتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح: أن الغرفة تهدف إلى تلقي كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا.
ونوه بجاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات، مشيرا إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، ما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.
ولفت إلى البدء في إجراءات تطهير المنشآت الجامعية والمدن الجامعية وتعقيمها أولا بأول في ضوء رؤية الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم.