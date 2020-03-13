أخبار مصر | غدا.. تعطيل الدراسة في كليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تعطيل الدراسة في كليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح المحرصاوي: أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط" ، بالإضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

وأكد: أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حاليا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.