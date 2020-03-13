أخبار مصر | غادة والي تقرر العمل بالمنزل للعاملين في الأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تقرر العمل بالمنزل للعاملين في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدكتورة غادة والي، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، تعليمات للعاملين في مقار الأمم المتحدة في فيينا، ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل.

وجاء ذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا، واتساقا مع ما اتخذته الحكومه النمساوية من إجراءات احترازية، تبدأ من يوم الاثنين، بإغلاق تدريجي للمدارس، بعد أن تم إيقاف الدراسة في الجامعات.

كما وجهت غادة والي، باتخاذ إجراءات للحد من السفر إلى الدول الأخرى في مهام عمل وأنشطة ميدانية ومنع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع الاجتماعات بالمقار وإيقاف الفعاليات والاحتفاليات. كما تم تطوير خطط العمل البديلة وسيتم اختبار إدارة العمل عن بعد يوم الاتنين المقبل.

كما أخطرت غادة والي، الخارجية النمساوية بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنسيق الجهود الخاصة بمنع انتشار الفيروس الذي ترتفع أعداد المصابين به يوميا في العديد من الدول الأوروبية. وأصدرت غادة والي، بيانا أشارت فيه إلى أن صحة وسلامة العاملين هي أولوية أولى، وأن الأمم المتحدة متضامنة مع الدولة النمساوية المضيفه فيما تتخذه من إجراءات وأن الاتصال مستمر مع السلطات المعنية والمنظمات التي تقع مقرها في النمسا لتحقيق أعلى درجات التنسيق في مواجهة فيروس كورونا. Advertisements وكان استقبل ألكسندر شالينبيرج، وزير خارجية النمسا، الدكتورة غادة والي، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وفريق عملها بمقر وزارة الخارجية النمساوية في فيينا. وأكد وزير خارجية النمسا ترحيب حكومته وترحيبه الشخصي باختيار غادة والي لهذا المنصب، كما أكد سعادة حكومته بوجود سيدة، لأول مره في هذا المنصب الأممي الرفيع.

وتناول الاجتماع اهتمام النمسا بدعم الدبلوماسية متعددة الأطراف ودعم الأمم المتحده للقيام بدورها والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتم الاتفاق على تنسيق الجهود للاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة ومرور 60 عاما على انضمام النمسا للأمم المتحدة على أن تمتد الفعاليات لتشمل المقاطعات الجغرافية والفئات العمرية شاملة شباب الجامعات وطلبة المدارس.