أخبار مصر | التعليم: إعلان الجدول النهائي للشهادة الثانوية الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: إعلان الجدول النهائي للشهادة الثانوية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة سوف تصدر الجدول النهائي للصف الثالث الثانوي الأسبوع المقبل.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365": أن الوزارة قد استمعت لأراء الطلاب من الشعب المختلفة سواء كانت علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي، موضحًا أن الجدول النهائي سوف يراعى الجميع وسوف يكون منصف لجميع الشعب الثلاثة.

كانت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قالت: إن الإدارات التعليمية مازالت تعمل على تسليم الاستمارات الورقية للكنترولات استعدادًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي والمقرر عقدها في يونيو المقبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن أرقام الجلوس سيتم البدء في توزيعها على المدارس بداية من شهر مايو المقبل، على أن تكون مجانًا دون أي رسوم. وأضافت: أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المستجدات والقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، والعمل على تنفيذها والتعاون مع الكنترولات لتنفيذها. Advertisements كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق، أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام 2020 هم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف الوزارة على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.