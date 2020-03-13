أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه "الهلال الأحمر" بمساعدة أهالي الزرايب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه "الهلال الأحمر" بمساعدة أهالي الزرايب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري، لعمل التدخلات اللأزمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، منذ منتصف ليل الأمس الخميس، وأستكملت فرق الإغاثة عملها صباح اليوم الجمعة.

وقامت فرق الهلال الأحمر، بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة، ويجري حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبه حسب ما يقره القانون.

وقررت الوزيرة صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5000 آلاف لأسرة المتوفي.

وتواصل فرق التدخل ي أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، لليوم الثاني تقديم المساعدات للأسر بالمناطق المتضررة من الأمطار، حيث تواجدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حي الزرايب بمنطقة 15 مايو لتقديم المساعدات للاسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد منذ أمس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.

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وفور وقوع حادث قطار إمبابة، أمس الخميس، توجه فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فورا إلى موقع الحادث لتقديم الاسعافات والدعم النفسي لمصابي.