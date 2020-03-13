أخبار مصر | بسبب الطقس.. التربية والتعليم تؤجل اختبارات الترقي للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الطقس.. التربية والتعليم تؤجل اختبارات الترقي للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة المعلمين وافق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، على تأجيل اختبارات الترقي للسادة المعلمين طبقا للتالي:
-المقرر اختبارهم يوم السبت ١٤ مارس٢٠٢٠ يؤجل إلى السبت ١٨ إبريل ٢٠٢٠.
- المقرر اختبارهم يوم الأحد ١٥ مارس يؤجل إلى يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠٢٠.
-المقرر اختبارهم يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس يؤجل إلى يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: "عدا ذلك يلتزم السادة المعلمين بموعد وتاريخ الإختبارات المحددة في إخطاراتهم"، متابعه: "أن سوف تقوم الأكاديمية بتعقيم مكان الامتحان والكي بورد عقب كل امتحان".
وناشد المعلمون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالعمل على تغير موعد التدريب على الترقي، الذي سيبدأ السبت المقبل بسبب ظروف الطقس السيئ، إذ قالوا في رسالة لهم عبر حروب تمرد معلمي مصر:" نرجو من الوزير في ظل الظروف القاسيه بسبب الأمطار ان تساعدنا بخصوص الامتحانات التي تبدأ في الأكاديمية المهنيه للترقى، وهتبدأ من يوم السبت القادم نتمنى من حضرتك لو أمكن مخاطبه الأكاديمية بتأجيل امتحانات يومي السبت والأحد إلى أسبوع أخر أو إجراء الامتحانات داخل المراكز لكل إدارة تعليميه بدلا من تجميع جميع معلمي محافظة الغـربيـة في طنطا فقط، وبالتالي نعاني من السفر وإحنا مش لاقيين مواصلات في الظروف دي".
ورد عليهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا لهم:" سوف نحاول تغيير الموعد".
وكان قد فتح مؤخرًا موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين بابه لاستقبال تسجيل المعلمين والمعلمات عليه، وذلك ليتلقوا التدريبات الخاصة بترقياتهم وذلك حتى يوم 19 مارس القادم.
كما أعلنت الأكاديمية عن ميعاد ومكان التدريبات للمعلمين والمعلمات الذين سجلوا من قبل، ويتم ذلك عن طريق قيام المعلم بإدخال الرقم القومي الخاص به وكود المعلم على موقع الأكاديمية، ثم طباعة إخطار الترقي بنظام كادر المعلم.