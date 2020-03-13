أخبار مصر | بسبب الطقس.. التربية والتعليم تؤجل اختبارات الترقي للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الطقس.. التربية والتعليم تؤجل اختبارات الترقي للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة المعلمين وافق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، على تأجيل اختبارات الترقي للسادة المعلمين طبقا للتالي:

-المقرر اختبارهم يوم السبت ١٤ مارس٢٠٢٠ يؤجل إلى السبت ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

- المقرر اختبارهم يوم الأحد ١٥ مارس يؤجل إلى يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠٢٠.