مصر | بـ"حشيش وفرد خرطوش".. القبض على "ديلر أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حشيش وفرد خرطوش".. القبض على "ديلر أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من القبض على تاجر مخدرات بمدينة 6 أكتوبر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر برئاسة المقدم هاني عماد من ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، مبلغ مالي، وتمكن الرائد محمد غريب معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته، اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ومن ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، مشاركة قطاع الأمن العام قيام كلٍ من خراط "له معلومات جنائية"، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة كائنة بذات القرية محل إقامتهما لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على 11 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، (محلي الصنع)"، أدوات وأجزاء التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.