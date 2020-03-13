مصر | ضبط 3 بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم كيلو ونصف حشيش وهيروين في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من القبض على تاجري مخدرات وسيدة عثر بحوزتهم على نحو كيلو حشيش مخدر، ونصف كيلو هيروين.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد العناصر الإجرامية وإحدى السيدات، مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بمحل سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وفرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، ميزان حساس، مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن ناحية أخرى وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

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3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.