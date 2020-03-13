مصر | عاجل ..الداخلية تعلن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل ..الداخلية تعلن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 16/ 3/ 2020، حتى يوم الأحد 22/ 3/ 2020.