مصر | كشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية في الجيزة

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية بالشيخ زايد، وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من إحدى السيدات، أنه عقب عودتها للشقة سكنهما الكائنة بعقار بدائرة القسم، اكتشفت سرقة خزينة وبداخلها مفتاح إحتياطي لسيارة، بعض المصوغات الذهبية.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات، وطليقها لهما معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 مفك، بنسة كهربائية، مفتاح فرنساوي، 2 قلب كالون، مبلغ مالي، وبمواجهتهما إعترفا أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بإرتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوب "كسر الكالون"، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلها "صاحب ورشة إصلاح مصوغات بالمنوفية"، له معلومات جنائية مسجلة، وأمكن ضبطه والمسروقات.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، قد نجحوا في كشف ملابسات اختطاف عربي الجنسية، وطلب فدية مليون جنيه، وتمكنت القوات من تحريره.