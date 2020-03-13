شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تأجيل الافتتاح الرسمى معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بسب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،اليوم الجمعة تأجيل الافتتاح الرسمى لمعرض زهور الربيع بحديقة حيوان الجيزة بسب سوء الاحول الجوية والذى كان مقرر له الافتتاح غدا السبت الموافق 14 مارس ، مؤكدة أن حديقة الأورمان مفتوحة والمعرض فى داخلها يعمل للجمهور العادى،

كان رئيس قطاع الإرشاد الزراعيى، قام بتشكيل لجنة للإشراف على معرض زهور الربيع برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشجير وتضم فى عضويتها رئيس الإدارة المركزية للبساتين ومدير حديقة الأورمان ونائبه وعدد من الخبراء المعنيين بقطاع نباتات الزينة والزهور والمهندسين المعنيين بأنظمة تصميم وتخطيط المسطحات الخضراء ونباتات الزينة.

وتختص اللجنة بمتابعة التجهيزات الخاصة بمعرض زهور الربيع والمواقع المخصصة للعرض وحل المشكلات التى تواجه العارضين والزائرين وإتخاذ ما يلزم من كافة التدابير لضمان نجاح المعرض حتى يخرج بصورة تليق بمكانة وزارة الزراعة باعتبارها مظلة تنظيم المعرض والمشرفة على تنظيمه.

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وأعلنت وزارة الزراعة ، تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم فى النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور فى مصر. مشددا على إنه تم وضع ضوابط للعارضين خلال فترة معرض زهور الربيع تضمن تطبيق الضوابط المختلفة للحفاظ على حديقة الأورمان التاريخية، مع الالتزام بمواعيد عمل المعرض لمدة 12 ساعة فقط خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء ، مع تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض تساهم فى إضفاء الدور الثقافى والتسويقى للمعرض فى خدمة هذا القطاع الحيوي,

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر إقامة معرض زهور الربيع فى دورته الـ 87 لعام 2020 فى حديقة الأورمان مثل الأعوام السابقة والذى يتواكب مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وعيد الام وشم النسيم ، وجاء اختيار حديقة الأورمان بناء على رغبة العارضين بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات التى تسهم فى نجاح المعرض.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.