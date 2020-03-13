شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يخصص مقاله بمجلة الكنيسة للكهنة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الكنيسة القبطية عددًا جديدًا من مجلة الكرازة ويحمل غلاف المجلة صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية أواخر الشهر الماضي وكان في استقبال قداسته الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وقياداتها ، هذا ويحتوي العدد علي تغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان " بستان الكهنة" حيث تستعرض البابا أحدث إصدارات آباء وخدام كنيسة مامرقس بمصر الجديدة الذين قاموا بإعداد كتاب حمل ذات الأسم علي غرار كتاب " بستان الرهبان" جمعوا فيه أقوال نحو سبعين من الشخصيات المباركة ما بين بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة وشمامسة ورهبان.

وأوضح قداسته أن الكتاب يقع في عشرة أبواب:

١- العناية الإلهية

٢- الحروب الروحية

٣- التجارب والضيقات

٤- الجهاد الروحي

٥- وسائط النعمة

٦- الفضائل

٧- الكنيسة والأسرار

٨- الحياة الإجتماعية

٩- الخدمة والخدام

١٠- الحياة الأبدية

وقال البابا إن الكتاب يزخر بمواقف وقصص من حياة الآباء ذات معان وخبرات روحية عملية.

وفي ختام مقاله عبر قداسة البابا عن امتنانه العميق لهذا العمل مقدمًا التحية لكل القائمين عليه واصفًا اياه بأنه علامة فارقة في تواصل الأجيال وفي تسليم الوديعة الأمينة في نقاء وإخلاص.

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كما دعي الخدام والكهنة لاقتنائه وقراءته بتأني ومطالعته بأستمرار ليحفظ كل شخص خدمته في مسارها السليم.

أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس بعنوان " الصوم والاستعداد للسماء" موضحًا من خلال صلوات الأجبية عدة حقائق تساعدنا علي الاستعداد لملاقاة الرب.

وفي سياق متصل وضع الأنبا بنيامين ثلاث ركائز لحياة التوبة في مقاله الذي جاء بعنوان " ركائز التوبة".

واستكمل الأنبا موسي حديثة حول "مبادئ أساسية في حياة التكريس(٣)" في مقال حمل ذات العنوان.

من جهة أخرى وبمناسبة أحد التجربة قدم الأنبا تكلا تحت عنوان " فوائد التجارب" ثلاثة فوائد لها.

بينما ذكر الأنبا مارتيروس عدة رموز للصولجان الذي يظهر في أيقونات السيد المسيح الملك بمقاله بعنوان "الصولجان في يد البانطوكراتور"

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.