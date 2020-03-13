شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تهيب بالمواطنين التزام المنازل.. والمحافظ: متواجدون بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت محافظة القاهرة بالمواطنين، التزام منازلهم وعدم النزول لشوارع العاصمة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها فى رفع آثار الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة بالسرعة المطلوبة، ولتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين فى الشوارع .

وفى السياق استمرت اجهزة المحافظة فى شفط مياه الأمطار من الشوارع، لليوم الثانى على التوالى، حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ الصباح الباكر أحياء العاصمة، للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

ووجه محافظ القاهرة التحية لعمال النظافة والصرف الصحى والأحياء، مؤكدا انهم تحملوا عبئًا كبيرا فى التعامل مع الأزمة، مثمنًا دور كل الأجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الأجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

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وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

وأكد المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة فى التعامل مع الأزمة مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .

يذكر أن مصر تعرضت لأمطار غزيرة وصلت لمستوى السيول فى بعض المناطق، ما أدي إلى غرق الشوارع، كما تستمر التقلبات الجوية.