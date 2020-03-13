شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا: تعليق الأنشطة لسوء الطقس والصلوات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إيبارشية المنيا القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك في بيان رسمي على أن تستمر صلوات القداس الإلهي في مواعيدها بينما تتوقف مدارس الأحد والاجتماعات بشكل مؤقت

كانت موجة الطقس السئ قد تسببت في إظهار المشاعر الإنسانية والمودة والإخاء لدى جموع المصريين بينما فتحت الكنائس أبوابها لإيواء المشردين والمحتاجين وسط موجة طقس سئ لا عهد للبلاد بها من قبل.

القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكد إن الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها تفتح أبوابها منذ أمس لمساعدة المحتاجين والمشردين سواء بالسكن أو الطعام وهو ما لاقى تشجيع من قيادات الكنيسة لأنها مؤسسة دينية ووطنية واجتماعية

القس حليم قال لـ"الخليج 365": كان المسيح يجول يصنع خيرًا والكنائس هي بيوت الله ومن ثم استقبال المحتاجين جزء من دورها في المجتمع بل ورسالتها الإنسانية

بينما أعلن الانبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة اليوم الخميس عن فتح أبواب كنائس الإيبراشية لاستقبال المشردين ومن لا مأوى لهم بسبب موجة الطقس السئ

ونشر الآباء كهنة الإيبراشية والخدام أرقام تليفونات يتم التواصل معها لفتح مباني الخدمات والكنائس أمام الراغبين في الاحتماء بها من الطقس مع تقديم الطعام لهم

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وشدد الانبا بيستني على منع تصوير الحالات الإنسانية التي لجأت للكنيسة لأنه أمر غير لائق إنسانيًا على حد تحذيره.

من جانبه قال إسحق غالي المنسق الأمني لكنائس حلوان إن أسقف الايبراشية استجاب فورًا لاقتراحات الشمامسة والكهنة لإيواء المشردين والفقراء في هذا الطقس لافتًا إلى أن كنائس حلوان وبعض مباني الخدمات التابعة لها استقبلت منذ الصباح بعض الحالات الإنسانية وبدأت الكنيسة فعلا في تقديم الخدمة لهم

كان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه أمس الأول، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.