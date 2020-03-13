شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث مصير امتحان السات لطلاب مدرسة ستى الدولية بالزمالك بعد غلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت التواصل مع الجهة المسئولة عن امتحان السات للبحث على حل لامتحان السات، الخاص بطلاب مدرسة سيتى الدولية بحى الزمالك والتي تم غلقها لمدة 14 يوما كإجراء احترازى.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إنه يجري التواصل مع المنظمة لتغيير مكان عقد الامتحان، بأن يكون هناك مكان آخر غير المدرسة، كما يجري التواصل مع وزارة الصحة لبحث إمكانية عقد لجنة ثانية لطلاب مدرسة سيتي، الذين تم عزلهم ذاتيا لمدة 14 يوما، وسيتضح الموقف النهائى اليوم الجمعة، نظرا لأن موعد الامتحان غدا السبت.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وتتابع الوزارتان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأى قلق كما تهيب بأولياء الأمور بعدم الاعتداد بأى معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.

وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك، موضحًا أن قرار الوزارة جاء بعد اقتراح من وزارة الصحة وهو إجراء وقائى، مضيفًا :" وزيرة الصحة قالت إنها تتحرى كل من خالط الأجانب في مصر، وقالت إن أحد الأطفال والده كان مرافق للأجانب المصابين وكان تحليله إيجابى ومن باب الاحتياط تشاورنا.. والولد ليس لديه أعراض، واتخذ القرار احتياطيًا بعزل المدرسة بالكامل لمدة 14 يوما".