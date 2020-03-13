شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عن مبادرة توعوية بالتعاون مع "فيسبوك" بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المبادرة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" مارك زوكربرغ، أن الشركة سوف تدعم كل من وزارات الصحة بالعالم ومنظمة الصحة العالمية، لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه ضمن خطة وجهود وزارة الصحة والسكان المصرية لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة فيروس كورونا، ستقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإمداد "فيسبوك" بالمحتوى العلمي التوعوي ويقوم "فيسبوك" بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المصريين وغير المصريين داخل مصر.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص حملة توعوية على فيسبوك خلال أسبوعين، بهدف زيادة الوعي عن طريق نشر الرسائل التوعوية المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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وأضاف أن الهدف من المبادرة هو محاربة الشائعات والقضاء على تداول المعلومات الصحية غير الدقيقة والتي تثير الفزع لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه بموجب التعاون تصبح وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة عن الفيروس في مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة فيسبوك على تسخير إمكاناتها التقنية لتعزيز جهود مختلف الحكومات في التعامل مع المرض العالمي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الدولية.

وذكر مجاهد أن الموقع الإلكتروني " care.gov.eg" سيصبح المصدر الوحيد لنتائج بحث المستخدمين على "فيسبوك" عن فيروس كورونا، وسيقوم الموقع بدوره بتحديث المحتوى بصفة دورية لضمان وصول المعلومات المحدثة والصحيحة إلى الجمهور.