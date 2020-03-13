شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: معظم انقطاعات التيار تتم بالتنسيق مع المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن معظم الأحمال المفصولة حاليا تتم بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية، للحفاظ على السلامة العامة للعاملين بالكهرباء والمواطنين، موكدا أن أغلب الانقطاعات حاليا نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن معدل الأمان بالنسبة لمهمات الكهرباء.

وأضاف دسوقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الحفاظ على سلامة المواطنين و العاملين بالقطاع على رأس أولويات الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتا إلى أن هناك بعض الانقطاعات الناتجة عن عطل فنى يتم إصلاحها من خلال الفرق الفنية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية و اعادة التيار الكهربائى للمواطنين.

وناشد دسوقى المواطنين بتحمل انقطاع التيار الكهربائى ببعض المناطق التى يوجد بها مياه أمطار غزيرة للحفاظ على السلامة العامة، موكدا أنه سيتم إعادة التيار لهذه المناطق بالتنسيق مع المحليات.

وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رءيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد أن غرفة العمليات المركزية بالشركة و غرف العمليات الموجودة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت أمس الخميس 17 الف شكوى على الخط الساخن للوزارة 121.

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وأضاف الدستاوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة و شركاتها مستمرة فى تلقى شكاوى المواطنين وسيتم حلها فى أسرع وقت من خلال الفرق الفنية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اليوم سيشهد استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار غزارة الأمطار على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك.

وكشف شاهين، استمرار نشاط الرياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وتزيد إحساسنا بشدة برودة الطقس، لافتا إلى أنه بداية من غدا يبدأ تحسن نسبيا فى حالة الجو، ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية .