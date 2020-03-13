شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن 20 كشك توزيع بجنوب القاهرة بناء على طلب المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، فصل التيار الكهربائي عن ما يقرب من 20 كشك توزيع كهرباء فى مناطق حلوان، والمعادى، وطره، ودار السلام منذ مساء أمس الخميس، وحتى الآن، بناء على طلب من المحليات للحفاظ على السلامة العامة بهذه المناطق نتيجة وجود مياه الأمطار بشكل غزير.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه لا يمكن إعادة التيار للمناطق المفصول عنها إلا بعد التنسيق مع المحليات لضمان سلامة افراد الفرق الفنية التابعة للشركة، وحفاظا على سلامة المواطنين ومهمات الكهرباء.

وكان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن معظم الأحمال المفصولة حاليا تتم بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية للحفاظ على السلامه العامة للعاملين بالكهرباء والمواطنين ، موكدا أن أغلب الانقطاعات حاليا نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن معدل الأمان بالنسبة لمهمات الكهرباء.

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وأضاف دسوقي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحفاظ على سلامة المواطنين و العاملين بالقطاع على رأس أولويات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، لافتا إلى أن هناك بعض الانقطاعات الناتجة عن عطل فنى يتم إصلاحه من خلال الفرق الفنية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

و ناشد دسوقى المواطنين بتحمل انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق التى يوجد بها مياه أمطار غزيرة للحفاظ على السلامه العامة، موكدا أنه سيتم إعادة التيار لهذه المناطق بالتنسيق مع المحليات.