شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بين الأقباط بعد "شماتة" قس في إغلاق مدارس نيو جيرسي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب القس بيشوي ملاك صادق كاهن الكنيسة القبطية بجزيرة برمودة في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر على صفحته على فيس بوك خبر إغلاق المدارس بمدينة بايون بنيو جيرسي وهي المدينة التي كان يخدم فيها سابقًا وقال "إغلاق المدارس 15 يوم في بايون.. احتقروا وصية ربنا وكانوا عايزين يدرسوا الشذوذ في المدارس ربنا بعت فيروس حقير قفلها لهم والبقية تأتي"

القس الذي تم نقله من نيو جيرسي بسبب خلاف مع السلطات المحلية هناك تسبب في غضب بين أقباط الولايات المتحدة بسبب نشره الكراهية بين أفراد المجتمع الأمريكي وعمل مجموعة من رعايا الكنيسة القبطية بالمهجر على تقديم شكاوى جماعية ضد القس للأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو جيرسي خاصة وأن القس سبق ووجه إهانات للبابا تواضروس ووصفه بقداسة الماما.

كان مسؤولو الصحة في نيوجيرسي قد أعلنوا أمس الخميس أن هناك ست حالات جديدة من فيروس كورونا ، مما رفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 29 ، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

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ًقالت مفوضة الصحة ، جودي بيرشيشيلي ، إنه لم يكن هناك سوى القليل من المعلومات حول حالة الفتاة ، باستثناء أنها من إنجلوود في مقاطعة بيرغن ، وتم اختبارها من خلال مختبر تجاري خاص ، وليس منشأة حكومية بإلغاء جميع التجمعات التي تضم أكثر من 250 شخصًا منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلن عدد كبير من مدارس نيوجيرسي الإغلاق والتحول إلى الدراسة الإلكترونية، وأعلن عمدة مدينة بايون حالة الطوارئ وإغلاق المدارس من الجمعة 13 مارس حتى 30 مارس



