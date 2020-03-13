شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة: تطهير 50 بئر رومانى لتخزين 40 ألف م3 لمياه الأمطار جنوب السلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تطهير 50 بئر روماني، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، بمناطق الرابية وبق بق النصر وابوزريبة وأوجارين ومنطقة حبون والزاوية بالسلوم، من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن المشروع يقوم بتقديم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتى تعانى من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعي الصحي.

من جانب آخر أكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ان المشروع قام على حصاد 40000 م3 من مياه الامطار بعد تطهير 24 بئر روماني تتراوح السعة التخزينية للآبار من 400م3 الى 3000م3 حيث تم تنفيذ واستلام اعمال التطهير والتقشير لعدد 26 بئر بإجمالى 15973م3 للمرحلة الأولي كما تم تطهير 24 بئر قامت على توفير 24100 م3 التي ساعدت في الحفاظ على مياه الامطار المهدرة.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على الإستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها في ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد والتواجد مع المزراعيين والمربيين لتخفيف تأثير الطقس السيئ عليهم وأيضا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار في تنمية المراعي والوديان وأيضا التعاون الدائم مع وسائل الإعلام لتقديم النصائح والارشادات للمواطنين،