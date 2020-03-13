شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: الأمطار تحسن من خصوبة التربة الصحراوية وتغذى النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بالقاهرة، أن أحد المزايا الكبرى للأمطار كونها غنية بالنيتروجين كأحد العناصر الأساسية لتحسين خصوبة التربة الصحراوية وتغذية النبات والتأثير الجيد على مكافحة الآفات الزراعية، مشيرا إلي أنها تعمل على غسيل المجموع الخضري الأشجار والمحاصيل المختلفة.

وشدد "خليفة"، فى بيان، علي أهمية التعاون بين وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، من خلال التوسع في إقامة المزارع الإرشادية البالغة أكثر من 125 مزرعة ارشادية تعتمد بشكل رئيسى على مياه الامطار فى الرى بمساحة 375 فدان وتزويدها بالمدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات ومغذيات وادوات تقليم ورش والات رش والات عزيق ومناشير الية الى جانب انشاء عدد 25 شبكة تنقيط بكافة مشتملاتها لعدد 25 مزرعة بأجمالي مساحة 75 فدان لتعزيز مفهوم الرى التكميلي باستخدام مياه الآبار التى تم حصادها من مياه الأمطار .

وأشار نقيب الزراعيين، إلى إنه تم ملء أكثر من 1000 بئر جوفي ضمن منظومة حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في التنمية الاجتماعية بمنطقة الساحل الشمالي ومطروح، لتحسين الأوضاع المعيشية لأهاليها، موضحا ان الموجة المطرية الحالية التى تعرضت لها البلاد منذ أمس، الخميس، والتى تاتى ضمن التغيرات المناخية الايجابية المتمثلة فى سقوط معدلات امطار عالية جدا وغير مسبوقة تعزز مخزون وواردات المياه بالمنطقة.

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وكان قد كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، متوقعا استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار غزارة الأمطار على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك .